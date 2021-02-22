Судан предложил Египту и Эфиопии преобразовать спор по Хидасэ в сотрудничество

Хартум, 22 февраля. Министр ирригации Судана Ясир Аббас предложил Египту и Эфиопии превратить спор вокруг плотины «Возрождение» (Хидасэ) в возможность для многостороннего регионального сотрудничества.

Во время выступления перед журналистами глава ведомства заявил, что Хартум, Каир и Аддис-Абеба способны использовать мощности дамбы для выработки полезных ресурсов. Впоследствии их можно экспортировать и импортировать между тремя государствами.

«Эфиопия займется производством электричества, Судан — увеличением сельскохозяйственной продукции, а Египет — развитием промышленности вдоль русла реки Голубой Нил», — предложил министр.

Ясир Аббас считает, что такой подход может устроить все стороны и наконец решить многолетний спор между государствами по эксплуатации Хидасэ.

Ранее редакция Telegram-канала «Рыбарь» в рамках спецпроекта «Война за воду» подробно разобрала ситуацию вокруг плотины «Возрождение» на реке Голубой Нил. Строительство дамбы стало камнем преткновения между Хартумом, Каиром и Аддис-Абебой.