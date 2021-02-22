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Школьники из Тюменской области получили награду за спасение женщины из огня

Школьники из Тюменской области получили награду за спасение женщины из огня

Тюмень, 22 февраля. Глава региона Александр Моор вручил двум юным местным жителям, которые не оставили в беде соседку, знаки отличия «За мужественный поступок».

Обладатели награды рассказали, что во время прогулки по деревне услышали хлопок в жилом доме, у которого выбило стекла. Школьники вскоре заметили под навесом строения мужчину, который смог самостоятельно эвакуироваться. Они предположили, что в здании могут находиться другие люди.

Тогда один из подростков позвонил спасателям, а другой вошел в дом, накинув куртку на лицо. Через несколько минут юноша сказал своему приятелю, что увидел женщину, которой требуется помощь. Тогда они вместе вынесли пострадавшую. После случившегося женщина не стала обращаться к медикам.

Девятилетний мальчик из Ростовской области получил похожую медаль, после того как вывел из загоревшегося дома сестру. Когда дети вышли на улицу, то попросили помощи у соседей.

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