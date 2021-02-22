Школьники из Тюменской области получили награду за спасение женщины из огня

Тюмень, 22 февраля. Глава региона Александр Моор вручил двум юным местным жителям, которые не оставили в беде соседку, знаки отличия «За мужественный поступок».

Обладатели награды рассказали, что во время прогулки по деревне услышали хлопок в жилом доме, у которого выбило стекла. Школьники вскоре заметили под навесом строения мужчину, который смог самостоятельно эвакуироваться. Они предположили, что в здании могут находиться другие люди.

Тогда один из подростков позвонил спасателям, а другой вошел в дом, накинув куртку на лицо. Через несколько минут юноша сказал своему приятелю, что увидел женщину, которой требуется помощь. Тогда они вместе вынесли пострадавшую. После случившегося женщина не стала обращаться к медикам.

Девятилетний мальчик из Ростовской области получил похожую медаль, после того как вывел из загоревшегося дома сестру. Когда дети вышли на улицу, то попросили помощи у соседей.