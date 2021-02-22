Вуди Аллен обвинил в клевете авторов сериала о его семье

Вашингтон, 22 февраля. Знаменитый американский режиссер и обладатель премии «Оскар» Вуди Аллен обрушился с критикой на создателей документального сериала о якобы совершенном им сексуальном насилии.

Стриминговый сервис HBO Max 21 февраля представил проект «Аллен против Фэрроу» о семье режиссера. Авторы рассказали скандальную историю обвинения знаменитости в растлении дочери Дилан. Мини-сериал основан на интервью и архивных съемках.

Аллен назвал документальный сериал «топорной работой, пронизанной ложью». Он обвинил авторов в клевете, подчеркнув, что их вовсе не интересовала правда.

«Они потратили годы, тайно сотрудничая с Фэрроу и их помощниками», — подчеркнул он в разговоре с Deadline.

Аллен и актриса Миа Фэрроу начали встречаться в 1980 году. Они не были женаты официально. У пары родился сын Ронан, а также они усыновили Дилан и Мозеса. В 2014 году девушка обвинила режиссера в домогательствах и насилии, передает «Культуромания». Аллен назвал ее заявления ложными. Сейчас он женат на Сун-и Превен.

Режиссер не раз был в России. О Москве и Санкт-Петербурге он отзывался с восхищением. Но продюсеры пока не предлагали ему сделать страну местом съемок нового фильма.