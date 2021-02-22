Лукашенко порадовал Путина салом и копченостями

Сочи, 22 февраля. Белорусский президент Александр Лукашенко подарил коллеге из России Владимиру Путину корзину, в которой были продукты, произведенные в республике. Об этом сообщили СМИ.

Как стало известно, в продуктовом наборе белорусского лидера, который он привез специально для Путина, были копчености, хамон, сало, различные изделия из мяса и несколько видов сыра.

«Путин наши (белорусские — Прим. ред.) продукты хвалил. И Лукашенко гостинцы с собой привез», — сказано в опубликованном сообщении.

Федеральное агентство новостей сообщало, что президенты России и Белоруссии покатались на лыжах в Красной Поляне.

Ранее стали известны подробности переговоров Лукашенко и Путина, передает НСН.