Евросоюз планирует ввести антироссийские санкции в течение недели

Брюссель, 22 февраля. Евросоюз (ЕС) введет новые антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Новые ограничения будут персональными и коснутся некоторых россиян, уточнил Боррель. По его словам, процесс введения санкций займет максимум неделю.

Россия предостерегала Евросоюз от введения новых санкций, так как на них последует зеркальный ответ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва готова ответить на новые ограничения, передавало Федеральное агентство новостей.

Навальный многократно нарушал правила условного срока по делу «Ив Роше», после чего суд заменил блогеру условный срок на реальный, информирует ФАН.