Встреча Путина и Лукашенко в Сочи длится уже шесть часов

Сочи, 22 февраля. Российский лидер Владимир Путин общается со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко уже шесть часов. Переговоры лидеров двух стран проходят в Красной Поляне.

Владимир Путин и Александр Лукашенко успели покататься на лыжах. Соответствующие кадры появились в Сети. После этого лидеры двух стран вместе пообедали. Некоторые СМИ утверждали, что к Владимиру Путину и Александру Лукашенко присоединится заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Однако на обеде он не появился.

О том, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко могут быть довольно продолжительными, ранее заявляли в Кремле. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят вопросы российско-белорусского сотрудничества.