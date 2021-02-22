Роскосмос сообщил о готовности японских спутников к запуску с Байконура

Москва, 22 февраля. Подготовка к запуску четырех спутников японской компании Axelspace началась на космодроме Байконур. Об этом сообщает российская компания «Главкосмос Пусковые Услуги».

АО «Главкосмос Пусковые Услуги» — это оператор коммерческих пусков. Компания создана по решению Роскосмоса, уполномочена заключать и реализовывать коммерческие контракты на запуск космических кораблей с использованием ракет-носителей «Союз-2» с российских космодромов.

«Перед запуском четырех космических аппаратов GRUS: GRUS-1 B, C, D, E, команда Axelspace провела тщательную проверку топливных емкостей и двигательных установок. На данный момент все четыре космических аппарата готовы к интеграции с разгонным блоком», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 2015 года Axelspace начала создание системы наблюдения за Землей нового поколения. Она имеет целый ряд микроспутников, которые обеспечат покрытие разных частей света с повышенной периодичностью.

Ранее сообщалось, что Роскосмос обеспечил рост выручки за счет диверсификации поставок оборудования.