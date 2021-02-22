Лариса Долина наповал сразила фанатов снимками в черном костюме

Москва, 22 февраля. Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская показала, как преобразилась ее знаменитая мать. На новых снимках артистка предстала в «королевском» образе.

Фотографии Миончинская опубликовала на своей странице в Instagram. Перед объективом фотографа Долина предстала в черном костюме и белой накидке с рукавами. Волосы стилисты зачесали назад, а визажисты сделали эффектный макияж с акцентом на глаза.

«Это просто невероятно… Посмотрите, какая красота…», — прокомментировала дочь Долиной кадры с новой фотосессии.

Долиной удалось наповал сразить фанатов. Наперебой подписчики стали выражать свое восхищение и отмечать, как похудела и словно бы помолодела 65-летняя звезда.

«Невероятно хороша! Время повернула вспять!»; «Лариса Александровна — самая настоящая королева. Этот взгляд, эти неповторимые черты лица. Это незаконно быть такой красивой!!»; «Боже, как похудела»; «Красиво, элегантно, царственно и очень чувственно — модель, костюм и образ, потрясающее впечатление», — отозвались поклонники.

Косметолог Марта Орлова считает, что Долина обязана своим преображением пластической хирургии. Она не исключила, что звезда прибегла к абдоминопластике и маммопластике.