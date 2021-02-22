Британия проигнорировала 43-й день рождения президента Зеленского

Киев, 22 февраля. Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс рассказала, почему не направила президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления в день его рождения.

По ее словам, в Лондоне не принято поздравлять кого-либо на официальном уровне с праздниками личного характера. По этой причине нельзя называть упущением отсутствие поздравлений от нее или премьер-министра Бориса Джонсона. Посол также призналась, что просто забыла поздравить Зеленского.

Стоит отметить, что украинский лидер отметил свое 43-летие 25 января. Офис президента принимал поздравления от глав других государств на протяжение нескольких дней.

Федеральное агентство новостей сообщало, что МИД Великобритании анонсировал проект помощи жителям Крыма. Финансы направят на поддержку административных структур в Херсонской области.

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