Невеста Криштиану Роналду заинтриговала фанатов фото без одежды и одним аксессуаром

Мадрид, 22 февраля. Модель Джорджина Родригес, невеста футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, приняла участие в пикантной фотосессии.

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте модели, она позирует полностью обнаженной, прикрывая интимные части тела брендовой сумкой. Смуглая сияющая кожа звезды и соблазнительные изгибы ее тела не могут оставить равнодушными.

«Лови момент», — подписала публикацию невеста футболиста.

Поклонники пришли в восторг от фотографии и рассыпались в комплиментах перед горячей испанкой. Они одобрили выбор футболиста, отметив красоту и сексуальность девушки.

«Невероятная!»; «Мамма Мия!»; «Самая красивая девушка в мире», — оставили комментарии пользователи соцсети.

Возлюбленная Роналду ранее уже принимала участие в провокационных фотосессиях. В прошлом месяце Джорджина Родригес порадовала фанатов снимками в черном кружевном белье. Кадры вызвали ажиотаж среди подписчиков модели.