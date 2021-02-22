Черная плесень с Земли оказалась способна выжить на Марсе

Вашингтон, 22 февраля. Споры черной плесени способны пережить космический перелет до Марса и выжить там. Такое заявление сделали астрономы NASA.

Черная плесень представляет смертельную опасность для человека, однако она способна выжить практически в любых условиях. В то же время эти микроорганизмы могут вызвать жизненно опасные легочные инфекции, предупредили астрономы NASA.

Ученые воссоздали атмосферу Марса в специальном контейнере. Астрономы поместили в него черную плесень, а сам резервуар внутри воздушного шара запустили на высоту 38 километров над Землей. Спустя некоторое время споры в контейнере остались без изменений.

Астрономы NASA опубликовали первое фото планетохода Perseverance с Марса 19 февраля 2021 года. Марсоход вылетел с земли 30 июля прошлого года. Планетоход завершит свою работу и вернется на Землю через полтора года.