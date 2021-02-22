Смерть ребенка при пожаре в Шуе стала поводом для проверки СК

Шуя, 22 февраля. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели малолетнего ребенка. Труп был найден в ходе тушения пожара.

По данным следствия, в момент возгорания в деревянном доме на улице Текстильная находились родители и двое малышей-близнецов.

В результате возгорания спастись удалось троим. По предварительным данным, погибший ребенок мог отравиться угарным газом. Причину его смерти выяснят эксперты.

В Пермском крае сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту смерти двух детей. Трупы обнаружены в полыхавшем доме в селе Орда. Согласно основной версии, дети были без присмотра. Следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренные статьей о причинении смерти по неосторожности, сообщал ФАН.