РПЦ не планирует принимать биткоины в качестве пожертвований

Москва, 22 февраля. Планов принимать пожертвования в биткоинах, как и создавать собственную криптовалюту у Русской православной церкви (РПЦ) нет.

Об отсутствии намерений подобного характера у организации заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в ходе прямого эфира на YouTube и на сайте Jesus-portal.ru.

«Я думаю, что пожертвования биткоинами мы вряд ли будем принимать, и свою валюту вряд ли будем делать», — сказал он.

Заявление было сделано в рамках ответа на вопрос одного из зрителей трансляции. Митрополит добавил, что многие православные храмы имеют собственные сайты, куда желающие могут перевести свои пожертвования, в том числе на благотворительность.

РПЦ также предложила ужесточить наказание за использование нецензурной брани в Сети. Как социальные сети, так и интернет-сайты, использующие матерную речь, должны блокироваться, считает митрополит Иларион.