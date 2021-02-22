Древний хаммам случайно нашли в испанском баре

Севилья, 22 февраля. Общественная баня XII века была найдена в ходе реконструкции одного испанского бара. Археологи установили, что находка сохранилась со времен халифата Альмохадов.

Хаммам удалось обнаружить в городе Севилья на юге Испании. Бар, где расположилась баня, находится на улице Матеос Гаго в нескольких метрах от местного католического собора. Под полом заведения во время ремонта нашли хаммам, построенный в XII веке, во времена халифата Альмохадов.

Арабские общественные бани располагались в этом районе в течение нескольких столетий. Именно этот хаммам загадочно исчез в начале 1900 годов. Остатки древнего объекта оказались под новой постройкой. Дальнейшие работы по реконструкции бара проводились под наблюдением археологов.

Ценные экспонаты смогли найти специалисты в израильском городе Рамат-Гана. Каменные гробы предназначались для лиц высокого социального статуса. Об этом свидетельствуют узоры и материал, из которого выполнены саркофаги.