Конструктор рассказал о возможностях модернизированного комплекса «Панцирь-C1М»

Абу-Даби, 22 февраля. Новая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-C1М» обладает более широкими возможностями по сравнению со своими предшественниками.

Накануне на международной выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби была представлена модернизированная версия комплекса «Панцирь-С1». По словам главного конструктора КБ приборостроения имени академика Шипунова Валерия Слугина, обновленный комплекс способен поражать небольшие беспилотники, а также скоростные цели, передает телеканал «Звезда».

«Здесь применяется новая ракета, она по размерам такая же, но обладает гораздо большей скоростью. Максимальная скорость у нее — гиперзвуковая, дальность в полтора раза больше, до 30 километров. Совсем другой тип поражения — в ракете нет контактного датчика цели… рой осколков раскрывается перед целью, цель влетает в осколочное поле и погибает», — пояснил он.

Ранее замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Алексей Фролкин сообщил, что на международной выставке вооружений IDEX-2021 зарубежные покупатели проявляют большой интерес к российскому комплексу «Панцирь-C1М», передает «Царьград».