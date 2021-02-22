Пенсионер из Таганрога обеднел на 2,2 млн рублей после ответа на звонок

Таганрог, 22 февраля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой телефонного афериста стал 77-летний житель города.

Пенсионер обратился в полицию и рассказал, что лишился крупной суммы после разговора с незнакомцем. По словам заявителя, ему позвонил злоумышленник и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Собеседник запугал мужчину преступниками, которые якобы могут посягнуть на его сбережения.

Звонивший вошел в доверие и предложил жертве принять превентивные меры для «защиты» накоплений. В итоге пенсионер снял свои 2,2 млн рублей и перевел их на счет, продиктованный лжебанкиром. Личность афериста в настоящий момент устанавливается.

На трюк мошенников ранее попались и две жительницы Петербурга. Пожилые женщины отдали злоумышленникам 1,2 млн рублей, сообщал ФАН.