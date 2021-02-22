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Пенсионер из Таганрога обеднел на 2,2 млн рублей после ответа на звонок

Пенсионер из Таганрога обеднел на 2,2 млн рублей после ответа на звонок

Таганрог, 22 февраля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой телефонного афериста стал 77-летний житель города.

Пенсионер обратился в полицию и рассказал, что лишился крупной суммы после разговора с незнакомцем. По словам заявителя, ему позвонил злоумышленник и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Собеседник запугал мужчину преступниками, которые якобы могут посягнуть на его сбережения.

Звонивший вошел в доверие и предложил жертве принять превентивные меры для «защиты» накоплений. В итоге пенсионер снял свои 2,2 млн рублей и перевел их на счет, продиктованный лжебанкиром. Личность афериста в настоящий момент устанавливается.

На трюк мошенников ранее попались и две жительницы Петербурга. Пожилые женщины отдали злоумышленникам 1,2 млн рублей, сообщал ФАН.

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