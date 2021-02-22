Пожилой житель Воронежа с собакой погибли от действий злостного нарушителя ПДД

Воронеж, 22 февраля. Водитель Toyota Corolla насмерть сбил мужчину и его четвероногого любимца, а затем скрылся с места ДТП. Полиция выяснила, что подозреваемый неоднократно нарушал ПДД.

Пешеход и его питомец стали жертвами аварии на Новосибирской улице в Левобережном районе Воронежа. По данным полиции, виновником ДТП стал 28-летний водитель иномарки Toyota Corolla, который двигался в сторону улицы Лебедева.

Погибший в сопровождении собаки переходил дорогу по «зебре» в утренние часы, когда на него наехал легковой автомобиль. Подозреваемый скрылся с места происшествия, его разыскивают стражи правопорядка.

Сообщается, что водитель является злостным нарушителем ПДД — только за прошлый год его 14 раз привлекали к административной ответственности. Личность жертвы устанавливается, по первоначальным данным это мужчина в возрасте от 60 до 65 лет.

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