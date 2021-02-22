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Калининградское КБ «Факел» займется разработкой космических аппаратов

Калининградское КБ «Факел» займется разработкой космических аппаратов

Калининград, 22 февраля. Калининградское конструкторское бюро «Факел» получило лицензию, которая позволит предприятию осуществлять разработку космических аппаратов, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В настоящее конструкторское бюро завершает разработку компактных плазменных, жидкостных и газовых двигателей для малых космических аппаратов и наноспутников.

«Полученная лицензия позволит использовать накопленный более чем за полвека опыт в разработке и изготовлении уникальных по сложности и характеристикам изделий ракетно-космической техники (двигательных установок) для создания современных и конкурентоспособных космических аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Государственный ракетный центр имени академика Макеева запатентовал облик линейки сверхтяжелых носителей для пусков к Луне и Марсу. Линейка состоит из трех ракет с грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонны, 106 тонн и 160 тонн. Отмечается, что носители грузоподъемностью около и выше 100 тонн по международной классификации называются сверхтяжелыми, передает «Царьград».

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