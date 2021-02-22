Калининградское КБ «Факел» займется разработкой космических аппаратов

Калининград, 22 февраля. Калининградское конструкторское бюро «Факел» получило лицензию, которая позволит предприятию осуществлять разработку космических аппаратов, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В настоящее конструкторское бюро завершает разработку компактных плазменных, жидкостных и газовых двигателей для малых космических аппаратов и наноспутников.

«Полученная лицензия позволит использовать накопленный более чем за полвека опыт в разработке и изготовлении уникальных по сложности и характеристикам изделий ракетно-космической техники (двигательных установок) для создания современных и конкурентоспособных космических аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Государственный ракетный центр имени академика Макеева запатентовал облик линейки сверхтяжелых носителей для пусков к Луне и Марсу. Линейка состоит из трех ракет с грузоподъемностью на низкую околоземную орбиту 53 тонны, 106 тонн и 160 тонн. Отмечается, что носители грузоподъемностью около и выше 100 тонн по международной классификации называются сверхтяжелыми, передает «Царьград».