Волжане устроили экологическую акцию для «насыщения рыбы кислородом»

Волгоград, 22 февраля. Жители города Волжского не дали рыбе умереть под водой от нехватки кислорода.

Экологическая акция по спасению обитателей водоемов от замора прошла в акватории озера Круглое. Президент федерации рыболовного спорта региона Владимир Бараков рассказал, что из-за появляющегося зимой на воде льда у рыб наступает кислородное голодание. Для того, чтобы ее спасти, каждый год горожанам предлагают поучаствовать в акции.

Добровольцы берут с собой ледоруб, а затем просверливают им лунки, которые наполняют пучками из камыша. Таким образом, у подводных жителей появляется доступ к воздуху.

Днями ранее власти Краснодарского края рассказали, что в Туапсинском районе в скором времени откроется приют для бездомных животных, сообщал ФАН.