Верховная рада рассмотрит проект «О десоветизации законодательства»

Киев, 22 февраля. Украинский парламент рассмотрит законопроект «О десоветизации законодательства». Об этом сообщил заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук.

По словам политика, он лично выступил автором указанной инициативы. Проект подразумевает выведение из правового поля более тысячи законодательных актов, которые уже не используются.

Руслан Стефанчук добавил, что парламент будет просить от правительства провести аналогичную процедуру на уровне кабинета министров. Об этом сообщили местные СМИ.

Федеральное агентство новостей писало, что депутат Рады попросил СНБО ввести санкции против «Квартала 95».

На Украине ранее ввели ограничения против парламентария Виктора Медведчука, передает НСН.