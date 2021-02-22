Летающие тарелки и дирижабль: ФАН поделился открытиями курян, изменившими мир

В каждом столетии в мире появляется все больше талантливых и выдающихся людей, которые своими открытиями и изобретениями помогают человечеству двигаться вперед. ФАН выбрал несколько самых известных открытий курян, которые изменили мир.

Прообраз дирижабля

Учитель математических, физических и химических наук Андрей Снегирев, проживающий в Курске, долго вынашивал идею о покорении воздушного пространства. Однако местные жители несерьезно относились к его идеям и мечтам.

В 30-ые XIX века все уже знали, что такое воздушный шар с корзиной — аэростат, который можно было бы использовать в качестве транспортного средства. Снегирев предположил, что, если приделать к шару сверху одну-две плоскости на манер крыльев таким образом, чтобы ими можно было бы легко менять углы, то в случае отсутствия ветра, он мог бы лететь под углом к горизонту.

Модель будущего аэростата изобретатель сделал в виде шара из сусальной кожи, диаметр которой не превышал 28 сантиметров. Курский педагог прикрепил к сфере, сделанной из того же материала, плоскость. Эксперимент прошел успешно и модель взлетела.

Расписав свое открытие, Снегирев отправился в 1841 году в Российскую Академию наук. Его проект был рассмотрен двумя академиками — Якобом и Ленцем. Курянин получил положительную реакцию на свои предложенные нововведения, но ученые объяснили, что реализовать этот проект будет очень непросто.

Все технические решения были слишком сложны для того времени. Его идеи стали использовать спустя много лет при строении аэростатов сигарообразных форм, методики управления подъемов и спусков были реализованы только в 1920-х годах при создании дирижаблей.

Курский астроном предсказал будущее

Семенов Федор родился 20 апреля 1794 года в Курске в купеческой семье. С раннего детства он увлекался чтением и старался как можно тщательнее изучить окружающий его мир. Вскоре Федор Алексеевич решил посвятить всю свою жизнь астрономии — изучению небесных светил и природных явлений.

Однако многие не верили в его успешное будущее: издевались и смеялись над ним, обвиняли его в подделке денег и в связи со сверхъестественными силами.

Курянин самостоятельно изучил такие науки, как алгебра, арифметика, высшая математика, физика и химия. В своем доме Семенов сделал научную лабораторию, в которой создал токарный станок для выточки оптических стекол, изготовил зрительные трубы и микроскопы, а также мощный телескоп, увеличивающий изображение в 40 раз. Последним изобретением курянин пользовался для самых ярких и важных открытий в своей деятельности.

Семенов внес некоторые поправки в прогноз затмений, сделанный французским ученым Франсуа Араго. В процессе дискуссии француз признал правоту исправленных нюансов в астрономической таблице, которую предложил курянин.

Федору Алексеевичу удалось заглянуть в будущее на несколько столетий вперед. Он, благодаря разработанным конторским счетам и самодельным приборам, составил план солнечных и лунных затмений вплоть до 2001 года.

Федор Алексеевич был удостоен Золотой медали Русского географического общества. Умер от рака в возрасте 66-ти лет.

«Летающие тарелки» Уфимцева

Известный советский изобретатель, авиационный конструктор и внук курского астронома Семенова Федора родился в 1880 году в Соловьином крае. За всю свою жизнь он подарил этому миру большое количество изобретений, которые повлияли на индустриализацию страны. В этот список вошли ветроэлектростанции и летающие тарелки — сферопланы.

Первый летательный аппарат с круглыми крыльями был спроектирован и построен Уфимцевым в 1909 году. Эксперименты по запускам нескольких моделей, к сожалению, прошли неудачно из-за допущенных ошибок и неподходящих погодных условий.

Ранее ФАН сообщал, что курским изобретателем Владимиром Шуховым была создана конструкция-гиперболоид. Одним из самых крупных проектов в деятельности инженера стала 610-метровая телебашня в китайском городе Гуанчжоу.