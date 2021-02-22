Спасатели обнаружили три трупа после ликвидации пожара в Тюмени

Тюмень, 22 февраля. В результате возгорания в многоквартирном доме дым распространился с четвертого по девятый этажи. Пожарные эвакуировали около 20 человек и после нашли тела трех погибших.

Крупный пожар в многоэтажном доме на улице Московский тракт унес жизни трех человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Тюменские спасатели получили сообщение о ЧП в 17:07 по местному времени. На место происшествия прибыли 44 человека и 15 единиц техники.

Очаг возгорания зафиксировали в одной из квартир. Дым распространился с четвертого по девятый этаж, спасатели эвакуировали около двадцати человек, среди которых были дети. Жертвами пожара стали трое взрослых людей. Их личности устанавливаются полицией. Также выясняются причины и обстоятельства происшествия.

В начале месяца крупный пожар ликвидировали в торговом центре в Приморье — об инциденте сообщали в Deita. Над устранением огня работали 25 спасателей и семь единиц техники.