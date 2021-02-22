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Ракета для запуска первой космической станции Китая прибыла на космодром

Ракета для запуска первой космической станции Китая прибыла на космодром

Пекин, 22 февраля. Китай доставил на космодром ракету-носитель CZ-5B для запуска базового модуля «Тяньхэ» первой национальной космической станции.

Ракета-носитель CZ-5B, с помощью которой будет запущен основной модуль космической станции Китая, была благополучно доставлена на космодром Вэньчан в провинции Хайнань. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа».

По словам представителей агентства, в ближайшее время специалисты космодрома приступят к сборке оборудования, подготовке ракеты и базового модуля к запуску. Затем протестируют ракету-носитель и пусковое оборудование. Согласно информации, подготовка к запуску ведется согласно установленному графику.

В это же время ведется подготовка запуска грузового корабля «Тяньчжоу-2».

Всего для строительства первой национальной орбитальной станции Китай планирует осуществить 11 запусков в ближайшие два года. После выведения на орбиту базового модуля Китай запустит грузовой корабль «Тяньчжоу-2» и пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12».

Ранее Еврокомиссия объявила о планах освоения космического пространства и внедрении новых технологий, например таких, как «космический интернет».

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