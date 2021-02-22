Сухопутные войска РФ получат более 800 единиц бронетехники в 2021 году

Москва, 22 февраля. Новые танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты поступят на вооружение Сухопутных войск России в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в распоряжение военных поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ, а также партия танков Т-90М «Прорыв». Кроме того, ожидаются поставки более 120 единиц БМП-3, а также порядка 300 бронетранспортеров БТР-82А и БТР-82АМ.

«До конца текущего года в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 800 единиц бронетанковой техники», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в нынешнем году войска Южного военного округа получат сверхдальнобойные гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ». По возможностям «Коалиция-СВ» вдвое превосходит современные зарубежные и отечественные образцы. Гаубицы способны стрелять новыми высокоточными снарядами на расстояние в 70 километров и более. В настоящее время гаубица находится на финальном этапе испытаний, передает «Царьград».