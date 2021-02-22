Военные аналитики MW объяснили большое количество Т-72 в рядах ВС России

Вашингтон, 22 февраля. Россия массово использует танк Т-72 наравне с более современными моделями на самых приоритетных направлениях вроде Калининграда, что вызвало интерес у западных экспертов.

Конструкция основного боевого танка Т-72 является передовой для своего времени. Спустя несколько модернизаций они остаются практически наравне по боевым качествам с более поздними машинами нашего времени. Наиболее актуальными являются версии Т-72Б3 и созданная на ее основе Т-72Б3М. Благодаря улучшениям российским специалистам удалось сократить разрыв между Т-72 и новыми танками третьего поколения, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на экспертов издания Military Watch.

Т-72 показали себя надежными боевыми машинами в большом количестве войн по всему миру. Они применялись армией Ирака, а также Сирией в Ливанской войне. Советские танки успешно противостояли израильским M60 и Merkava I.

На данный момент Т-72Б3 является наиболее распространенной моделью танков в рядах ВС России — более 1300 единиц. При помощи модернизации стандартных Т-72 в строй могут встать еще 7000 танков. В издании заметили, что Москва верит в боевую мощь своих машин, что видно на примере Калининграда. Вокруг этой части РФ находятся страны НАТО, в связи с чем приходится держать здесь крупную группировку ВС РФ. Ожидается, что Т-72 будут использоваться параллельно более продвинутым Т-90М и Т-14 «Армата».

Ранее стало известно, что Т-72 могут быть включены в сетецентрическую систему управления боем вслед за Т-14. Также «Царьград» сообщал о поставках в ряды ВС России боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».