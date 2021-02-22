Радистка Кэт и подельница Ручечника: топ-5 незабываемых ролей Екатерины Градовой

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова ушла из жизни в 74 года. Об этом 22 февраля рассказала директор гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина. Обаятельная и харизматичная актриса успела сыграть в более чем 20 спектаклях, сняться в нескольких легендарных кинокартинах и поучаствовать в восьми телеспектаклях. ФАН вспомнил самые культовые проекты с участием Екатерины Градовой.

Осенние свадьбы (1967)

Эта картина стала дебютом Екатерины Градовой в кино. Фильм рассказывает историю деревенской водовозки Наташи, готовящейся выйти замуж за тракториста Мишку. Никто в деревне даже не подозревает о романтических отношениях молодой пары. И тут случается трагедия: во время пахоты трактор Мишки наезжает на необезвреженную после войны немецкую мину. Жених Наташи погибает, но беда оказалась еще и в том, что девушка уже ждала ребенка от возлюбленного. Теперь ей придется объясняться с родственниками и строить свою жизнь дальше.

Фильм получил приз «Бронзовый Леопард» за лучшую работу молодого режиссера на Международном кинофестивале 1968 года в Локарно (Швейцария).

Собака Баскервилей (1971)

Известную историю о расследовании Шерлоком Холмсом магического проклятья над родом Баскервилей экранизировали в жанре телеспектакля. Первого Шерлока здесь сыграл Николай Волков-младший, а роль наследника из Канады Генри Баскервиля исполнил Олег Шкловский.

Екатерине Градовой досталась эпизодическая роль Бэрил Стэплтон. Много лет считалось, что этот спектакль был утрачен, но оказалось, что его не показывали из-за эмиграции актера Льва Круглого (доктор Ватсон) на Запад.

Семнадцать мгновений весны (1973)

Советский 12-серийный художественный фильм снят по мотивам одноименного романа Юлиана Семенова. События разворачиваются незадолго до капитуляции Германии во Второй мировой войне. Главный герой, советский разведчик, подполковник Максим Исаев, он же Макс Отто фон Штирлиц, получает задание сорвать предстоящие переговоры между Рейхом и западными союзниками.

Градовой досталась роль радистки Кэт, именно с этим персонажем актриса до сих пор ассоциируется у всей страны.

Маленькие комедии большого дома (1974)

Легкий по сюжету телеспектакль рассказывает о жизни молодых людей в новом доме. Действия происходят в начале 1970-х годов. По сути, это пять одноактных пьес, объединенных общей идеей. Новелла «Московская серенада», где Градова сыграла влюбленную жену, это комедийный мюзикл с песнями и танцами. Современный Ромео поет серенады своей Джульетте, но та оказывается замужней дамой. Безутешный влюбленный пытается залезть к предмету воздыхания на балкон, но срывается оттуда. Одни соседи принимают его за грабителя, другие — за любовника девушки.

Место встречи изменить нельзя (1979)

В основу сценария советского пятисерийного телевизионного фильма положен сюжет романа «Эра милосердия» Аркадия и Григория Вайнеров. Они же и выступили сценаристами. Действие картины разворачивается в послевоенной Москве, где орудует банда под названием «Черная кошка». Поимкой преступников занимаются сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом МУРа под командованием Жеглова (Владимир Высоцкий).

Екатерина Градова появляется в третьей серии «Поимка Фокса», где играет подельницу вора Ручечника (Евгений Евстигнеев) Светлану Петровну Волокушину.