Четыре пункта обогрева работают после аварии с газопроводом на Урале

Екатеринбург, 22 февраля. Объекты инфраструктуры не остались без газового отопления в результате ЧП с газопроводом в Качканаре. Без газа находятся только жилые дома.

В Качканаре, по данным экстренных служб, сейчас отключено от газа 219 частных домов, а также 141 многоквартирный дом. Это произошло из-за прорыва газопровода, который привел к пожару.

Кроме того, по имеющейся информации, начали работать четыре пункта обогрева. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей, знакомый с ситуацией. Также, он добавил, что сейчас в зоне отключения нет ни одного объекта инфраструктуры, там находятся только жилые дома.

Добавим, сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар на газопроводе. Специалисты также планируют завершить ремонтные работы на поврежденном участке к утру и запустить подачу газа населения к обеду.