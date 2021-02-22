МВФ: доходы жителей Евросоюза будут падать

Вашингтон, 22 февраля. Международный валютный фонд (МВФ) предсказал падение доходов на душу населения в развивающихся странах Европейского союза.

Снижение показателя может составить 3,8 процента по сравнению с докризисным прогнозом уже к 2022 году. При этом показатели развитых экономик ЕС сократятся на 1,3 процента, считают в МВФ.

Об этом стало известно из заявления директора — распорядителя организации Кристалины Георгиевой, которая выступала на парламентской конференции Евросоюза.

«Путь к восстановлению крайне неопределенный и, что важнее, неравномерный», — сказала она в ходе видеовстречи.

Фонд прогнозирует глобальный рост в текущем году на уровне 5,5 процента а в еврозоне — 4,2 процента. Неопределенность восстановления, по словам Георгиевой, связана с продолжающейся гонкой между коронавирусом и вакцинами от него. Неравномерность она объяснила различием изначальных позиций, экономической структуры и потенциала реагирования. Мировой локдаун 2020 года способен превратиться в глобальное неравенство текущего года, добавила спикер. К тому же фонд фиксирует «растущие различия внутри стран в форме наихудшего неравенства».

Международный валютный фонд поставил президента Украины Владимира Зеленского в сложную ситуацию, говорится в материале ФАН со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера Тимофея Милованова. По его словам, во время визита главы Украины в Объединенные Арабские Эмираты МВФ создал негативный фон, сообщив о завершении своей миссии.