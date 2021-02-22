Гибискус может повлиять на продолжительность жизни человека

Москва, 22 февраля. Растение гибискус обладает лекарственными свойствами, на Востоке его использовали для лечения болезней и продления жизни.

Настой гибискуса может стать ключом к долголетию, напиток обладает насыщенным и терпким вкусом. Одно из исследований показало, что лечение этим растением привело к увеличению продолжительности жизни на 24%.

Напиток из цветка гибискуса способен снизить риск развития болезни Альцгеймера из-за большого количества флавоноидов и полифенолов, которые помогают организму избавиться от свободных радикалов. Это также уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, рака и нейродегенеративных дисфункций.

Гибискус способствует уменьшению жировых отложений и снижению веса. Напиток из этого растения полезен для людей, страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как в нем содержится много минералов и витаминов группы В. Ученые выяснили, что настой из цветка также способен снизить систолическое и диастолическое давление.