Участник Евромайдана раскрыл, как людей свозили автобусами в Киев в 2014 году

Во время Майдана на Украине в Киев свозили людей практически со всех регионов страны, чтобы они создавали массовку на митингах против власти. За это им неплохо платили по тем меркам, поэтому многие охотно ехали, чтобы погулять по столице и заодно заработать денег.

Напомним, что 21 ноября 2013 года в Киеве началась протестная акция против правительства, поскольку власти якобы решили приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом (по крайней мере многие митингующие так и считали). Тогда в социальных сетях начали появляться призывы выходить на митинги в украинской столице.

В комментарии ФАН житель Херсона Владимир, который сейчас проживает в Крыму, рассказал некоторые подробности этих событий, потому что он лично несколько раз ездил в Киев вместе с друзьями «выступать против власти».

«Я тогда еще жил и учился в Херсоне, постоянно нужны были деньги, поэтому работал то грузчиком, то флаеры раздавал. Но платили немного, гривен 50-100, в зависимости от отработанных часов. Помню, мой друг, это было в конце ноября 2013 года, рассказал мне, что кто-то набирает молодых парней, чтобы «помитинговать» в Киеве. Платили за это 300 гривен в день. Для меня это были огромные деньги, поэтому я согласился, тем более мы поехали вместе с другом. Тогда я еще не понимал, куда мы едем и зачем, мы это больше воспринимали как развлечение. Мы приехали на три дня, нам выдали флаги Украины и Европейского союза и сказали ими просто весело размахивать, выкрикивая вместе со всеми лозунги и прыгая», — вспоминает он.

Владимир рассказывает, что жили они, видимо, на съемной квартире, потому что там не было чужих личных вещей. Спали на полу, на матрасах, а ели в местных столовых. У них было несколько часов личного времени, а ближе к середине дня их уже собирали на центральной площади в Киеве, чтобы создать нужную картинку для журналистов.

«Я видел, как наш старший, который нас координировал, общался на Майдане с Андреем Парубием, могу предположить, что благодаря ему мы тогда там оказались. По сути, так прошло три дня, было все мирно, со многими тогда перезнакомились, половина людей там были такие же как и мы — завезенные с того или иного города Украины. После этого нас привезли обратно в Херсон и всем выдали деньги, по 900 гривен. Потом, уже в декабре, нас вновь звали принять участие в такой же поездке, причем предлагали уже по 400 гривен за день, но мы отказались, потому что тогда уже начались столкновения с силовиками. Но я знаю, что автобусы уезжали все равно полностью заполненные», — заявил собеседник издания.

Владимир добавил, что тогда он был молод и глуп, и ездил «майданить» чисто ради денег, не понимая всей серьезности ситуации. По его словам, скорее всего, тогда никто из простых людей реально не понимал, к чему может привести Майдан. В тот момент все думали, что это очередная несерьезная потасовка, которая не отличается от происходящих на Украине до 2014 года. Однако, как оказались, многие люди ошиблись.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему житель Херсона решил переехать в Россию из Украины.