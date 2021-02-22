Ученые раскрыли причины формирования трудоголизма

Москва, 22 февраля. Трудовая зависимость нередко формируется у людей с рядом психологических особенностей. Такое качество может быть опасно для здоровья, предупредили специалисты.

Многие трудоголики нередко страдают от обсессивно-компульсивного расстройства, заметили ученые. Трудоголизм часто наблюдается у сотрудников с депрессией. Высокий уровень стресса и недосып также могут спровоцировать трудовую зависимость.

Ученые провели исследование с участием почти 190 представителей разных профессий. Женщины оказались наиболее подвержены трудоголизму, чем представители сильного пола. Зависимость от работы негативно сказывается на психологическом состоянии человека, обратили внимание исследователи.

Население России отличается чрезмерным трудоголизмом, заявила создатель школы управленцев Мария Цуркан. По мнению эксперта, такая особенность россиян обусловлена культурными и корпоративными традициями в стране.