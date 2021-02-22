Киев вспомнил о Крыме после обсуждения антироссийских санкций в Евросоюзе

Киев, 22 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Евросоюз за подготовку антироссийских санкций из-за дела блогера Алексея Навального, а не ситуации в Крыму.

Руководитель ведомства отметил, что Брюсселю важнее ввести ограничительные меры из-за блогера, чем обратить внимание на ситуацию на полуострове. По его словам, в Крыму якобы регулярно наблюдаются «репрессии» против татар.

«Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применяется не относительно репрессий в Крыму», — заявил Кулеба.

Министр добавил, что Киев неоднократно обращался в Евросоюз с просьбой отреагировать на ситуацию. Однако дипломаты начали с «российского кейса».

Стоит отметить, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году после референдума. Более 90% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Кулеба заявил об утрате влияния Москвы над Киевом.

Ранее экс-представитель президента Украины Борис Бабин объяснил разрешение самолетам НАТО летать над Крымом, передает НСН.