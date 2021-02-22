Россия и Румыния досрочно прекратили действие контракта на транзит газа

Бухарест, 22 февраля. Контракт, предусматривающий транспортировку газа Россией через территорию Румынии в третьи страны, действительный до 31 декабря 2023 года, прекратил свое действие с обеих сторон.

Соглашение о прекращении действия контракта между «Трансгазом» и «Газпром экспортом» стало темой переговоров между Еврокомиссией и самими компаниями. В документе отмечается, что соглашение имеет особую важность, так как формирует предпосылки использования при резервировании мощностей при транспортировке топлива по газопроводам Т2 и Т3 европейских норм.

При этом договор между Россией и Румынией поддерживает защиту денежных интересов «Трансгаза», которые следовали из исторического контракта по поставкам газа. Компания на 58,5% контролируется румынским государством и на 90% обеспечивает потребляемый страной газ.

Министр нефти Египта Тарек аль-Мулла и министр энергетики Израиля Юваль Штайниц прорабатывают договор, который соединит израильское газовое месторождение «Левиафан» через морской трубопровод с СПГ-терминалами Египта. Встреча сторон прошла в рамках Газового форума Восточного Средиземноморья.