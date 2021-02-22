Полиция Костромы не получала сигнал об «антисанитарных» танцах на ночной дискотеке

Кострома, 22 февраля. В полиции Костромы прокомментировали дискотеку, где нарушались антиковидные нормы. Видео с зажигательными танцами появилось в Сети и вызвало споры.

Глава Управления МВД России по Костромской области рассказал корреспонденту ФАН, что ему не поступала информация о том, что ночью в городе прошла «зажигательная» дискотека вопреки введенным ограничениям из-за пандемии коронавируса. По его словам, следственные мероприятия пока еще не начались.

Ранее в соцсетях местных жителей появились кадры дискотеки в одном из увеселительных заведений областного центра. На опубликованных кадрах видно, что никто из присутствующих не вспоминает о социальной дистанции и уж тем более о медицинских масках. Кроме того, автор с иронией подписала опубликованный ролик «Дистанция. Кострома. Пандемия», намекая подписчикам на коронавирус, который пока никуда не исчез. Видео набрало десятки тысяч просмотров и вызвало споры между пользователями.

Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России, сообщал ФАН. Новые случаи заболевания выявили во всех регионах страны.