Путин рассказал, как изменился товарооборот РФ и Белоруссии за время пандемии

Москва, 22 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, как изменилась взаимная торговля двух стран за время пандемии.

Объем товарооборота Москвы и Минска незначительно уменьшился на фоне коронавирусного кризиса. Падение составило 15%, сообщил Владимир Путин.

«Но он (товарооборот. — Прим. ред.) все равно составил 28,5 миллиардов долларов. Это очень значимая цифра», — добавил президент РФ.

Также российский лидер указал на важность совместной работы Республики Беларусь и России, в том числе кооперации в реальном секторе экономики.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил президента РФ за оказание поддержки экономике Белоруссии. Денежные средства не были «выброшены на ветер», добавил он во время встречи в Сочи. Белорусский президент также оценил российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», назвав ее самой эффективной в мире.

Российский лидер во время беседы с Лукашенко отметил, что у РФ и Белоруссии много общих проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства и культуры, пишет «ФедералПресс».