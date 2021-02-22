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Африка

Кандидат в президенты Чада раскритиковал действующего лидера республики

Кандидат в президенты Чада раскритиковал действующего лидера республики

Нджамена, 22 февраля. Стало известно имя конкурента действующего лидера Чада Идриса Деби на грядущем голосовании за главу республики, сообщает издание TchadInfos.

«Федеральная партия за справедливость и развитие» (PFJD) выдвинула своего претендента на выборы, которые состоятся 11 апреля 2021 года. Им оказался руководитель фракции Махмуд Али Махмуд.

Политик выступил с критикой действующих властей. По его мнению, Идрис Деби не смог построить демократию на территории республики.

«За три десятилетия свобода и условия жизни значительно ухудшились и в целом отступили на второй план. Эти сферы в нашей стране никогда не были приоритетными, и это неудача», — заявил Махмуд.

Кандидат в президенты считает, что изменить «мрачную картину» могут представители партии PFJD, которая существует уже пять лет.

Напомним, что действующий лидер Идрис Деби планирует переизбираться на шестой срок. Политик руководит государством с 1990 года благодаря сотрудничеству с Францией, которая обеспечивает власть собственному ставленнику.

С помощью президента республики Париж беспрепятственно вмешивается во внутренние дела региона. Например, посредством чадских наемников Елисейский дворец пытается восстановить утраченное влияние в ЦАР.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что жители страны выступают против переизбрания Деби. Люди выходят на массовые митинги с требованием, чтобы диктатор ушел в отставку, но полиция насильственно подавляет протесты.

 

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