Эвелина Бледанс подготовила пикантный подарок на День защитника Отечества

Москва, 22 февраля. Актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс рассказала фанатам, что подарит любимому на День защитника Отечества.

Бледанс до сих пор скрывает от поклонников своего нового возлюбленного. За плечами артистки три развода и рождение двух детей. По всей видимости, неудачные отношения сказались на ее желании делиться подробностями личной жизни. Тем не менее некоторые детали звезда раскрывает.

Например, она рассказала, какой пикантный подарок подготовила своему мужчине на День защитника Отечества.

«Девочки, готовы поздравить своих мальчиков? Трусы-носки без изменений?! Я поход в театр еще организовала и сексуальное белье для праздничной ночи. А вы чем своих защитников планируете радовать?» — обратилась актриса к поклонницам.

Судя по комментариям, далеко не все фанатки Бледанс с энтузиазмом воспринимают грядущий праздник.

«Символический набор для бритья, полотенце и носки. Хватит ему»; «Я купила массажер для спины своему защитнику»; «Вообще не понимаю тех, кто дарит трусы, носки, пенку, шампуни. Такие вещи покупаются, как молоко в магазине. Без праздника», — ответили ей подписчицы.

Бледанс ранее показала публике мужчину, которого представила как нового «любимого». Но фанатки сразу поняли, что это, скорее всего, «киномуж».