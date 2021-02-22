Великобритания не намерена открывать международное авиасообщение раньше середины мая

Лондон, 22 февраля. Британские власти не намерены объявлять о запуске международного авиасообщения раньше 17 мая.

Все ограничения, введенные в стране из-за ситуации с коронавирусом, могут быть сняты к 21 июня. Однако все зависит от того, снизится ли активность COVID-19, отметил британский премьер-министр Борис Джонсон. Пока что в стране возобновляется обучение в школах. Учащиеся вернутся к очным занятиям с 8 марта.

В начале января в Великобритании объявили общенациональный карантин. Власти страны подготовили поэтапный план по выходу из него. Каждый из этапов должен сопровождаться выполнением четырех условий. Среди них фигурирует и реализация прививочной кампании.