«Калашников» планирует модернизировать авиационные ракеты «Вихрь»

Москва, 22 февраля. Специалисты концерна «Калашников» приступят к модернизации управляемой ракеты «Вихрь» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Усовершенствованная ракета сможет поражать наземные бронированные объекты, а также надводные и воздушные цели на расстоянии до 10 километров.

«С 2021 года запланирована опытно-конструкторская работа по модернизации управляемой ракеты «Вихрь» по улучшению всех тактико-технических характеристик», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Калашников» работает над созданием нового ленточного пулемета. Новый пулемет войдет в состав экипировки «Сотник». При этом в перспективе может быть создана модификация пулемета под патрон НАТО калибра 5,56 миллиметров.

Кроме того, специалисты концерна разработали первое в России smart-ружье, способное синхронизироваться с мобильными устройствами. Ружье специально создано для обучения стрельбе. Винтовка оснащена процессором со счетчиком выстрелов, компасом и видеокамерой, передает «Царьград».