Адвокат рассказал, кому достанется наследство Екатерины Градовой

Москва, 22 февраля. Приемный сын Екатерины Градовой может претендовать на наследство актрисы, если был признан родным на основании действующего закона, объяснил адвокат Янис Юкша.

Звезда фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» дважды была замужем. От актера Андрея Миронова она родила дочь Марию, а после венчания с физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым взяла из детского дома сына Алексея.

Как подчеркнул Юкша, оба ребенка Градовой могут претендовать на наследство. Кроме того, оно может достаться вдовцу артистки.

«Наследниками первой очереди являются супруг, супруга, а также дети и родители. Их доли будут равные», — напомнил он в разговоре с iReactor.

Адвокат уточнил, что внуки будут наследовать по праву представления. Но все вышеперечисленное действительно лишь при отсутствии завещания.

Заслуженная артистка РСФСР скончалась 22 февраля в Москве на 75-м году жизни. Воспоминаниями о ней поделились коллега Татьяна Васильева и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.