Юморист Александр Морозов осудил Соседова за пересчитывание чужих денег

Москва, 22 февраля. Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов пристыдил музыкального критика Сергея Соседова за обсуждение чужих гонораров и трат. Юморист призвал его не считать деньги звезд.

Соседов, по словам артиста, ничем не отличается от знаменитостей, которых он осуждает. В частности, критика не устроил слишком высокий заработок Максима Галкина, который тот, по его мнению, не заслужил своим «кривлянием».

«Конечно, Сережа прав, потому что мы все кривляки и должны вообще кривляться бесплатно. Вот он так на все свои шоу ходит и кривляется, но только за деньги. Я причем к Сереже хорошо отношусь», — осадил Соседова юморист.

Он добавил, что никто не вправе считать чужие деньги, кроме налоговой. Поклонники Галкина или любого другого артиста могут выбирать, покупать ли им билет за круглую сумму на его концерт или нет, напомнил Морозов в беседе с Пятым каналом.

Сергей Соседов ранее назвал миллионы Максима Галкина «незаслуженными». Музыкального критика также возмутил огромный гардероб Филиппа Киркорова, у которого есть отдельная квартира для одежды.