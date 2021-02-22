Директор Московского театра сатиры рассказал о прощании с Екатериной Градовой

Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев отметил, что в театре не планируется организовывать прощание, так как Екатерина Градова уже давно там не работала.

В Московском академическом театре сатиры до сих пор с теплотой вспоминают актрису Екатерину Градову, ушедшую из жизни 22 февраля. Об этом в интервью ФАН заявил его директор Мамед Агаев. Артистка, запомнившаяся зрителям по ролям радистки Кэт в фильме «17 мгновений весны» и Светланы Волокушиной в сериале «Место встречи изменить нельзя», также играла в театральных спектаклях.

«Мы работали с ней до 1987 года, к его концу она ушла. Я знал ее как хорошего человека и хорошую актрису. Она ушла из театра сама после смерти Андрея Александровича, она была очень хорошим, добрым человеком, хорошей матерью», — рассказал в интервью ФАН директор Московского академического театра сатиры.

В театре не планируется организовывать церемонию прощания с Екатериной Градовой, также отметил Агаев. Артистка перестала работать здесь 34 года назад.

На сцене театра Екатерина Градова сыграла в спектаклях «Бешеные деньги», «Гнездо глухаря», «Пеппи Длинныйчулок» и других. Артистка также участвовала в нескольких телеспектаклях. Первым мужем Екатерины Градовой был актер Андрей Миронов, у них родилась дочь Мария Миронова. В своем аккаунте в Instagram она прокомментировала смерть мамы словами: «Сердце разрывается».