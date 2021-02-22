Ольга Ковитиди призналась, что 23 февраля для крымчан — особенный день

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала корреспонденту ФАН о своем отношении к празднику День защитника Отечества.

«День защитника Отечества — это всенародный праздник, традиционно отмечаемый в нашем Отечестве. 23 февраля для нас, крымчан, особенный день, ведь 23 февраля 2014 года, в преддверии Крымской весны, защищая Крым от украинского неонацизма, было создано Народное ополчение, продолжившее бесценный исторический опыт единства нашего народа», — рассказала политик.

Она призналась, что крымчане — участники этих судьбоносных событий 2014 года — чтут память и продолжают поколение защитников России.

«Можем с уверенностью сказать о том, что святые традиции российского воинства сегодня с честью и достоинством продолжает нынешнее поколение защитников России, самоотверженно укрепляя боеспособность Российской армии и Военно-Морского Флота. В этот праздничный день защитникам Отечества, ветеранам — искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успехов в защите нашего Отечества — великой России!» — резюмировала собеседница ФАН.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур недавно поделился с ФАН планами празднования Дня защитника Отечества.