Зеленский пообещал построить аэропорт в Донбассе для гражданской авиации

Киев, 22 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта в Донбассе для гражданской авиации.

Заявление главы государства было сделано в ходе пресс-конференции. Уже в текущем году Украина начнет проектирование объекта, сообщил Зеленский журналистам.

«Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового аэропорта», — уверяет он.

Украинский лидер добавил, что Киев мог бы восстановить деятельность мариупольского аэропорта, однако военнослужащие предупреждают, что это небезопасно. Сообщается, что международный аэропорт в Донецке полностью разрушили во время вооруженного конфликта на востоке страны.

Владимир Зеленский также заявлял, что ожидает помощи от Международного валютного фонда до конца 2021 года. Киев уверен в получении средств от МВФ, несмотря на невыполнение его требований, передает Федеральное агентство новостей.

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил, что официальный Киев надеется разрешить конфликт в Донбассе при помощи США, пишет «ФедералПресс».