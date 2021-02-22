Киев, 22 февраля. Украинский флаг подвергся «нападению» белки на крыше административного здания. Видеоролик был опубликован на платформе TikTok.

В социальных сетях пользователи начали активно обсуждать видео, на котором животное пытается разорвать в клочья украинский государственный стяг. Флаг просто висел на крыше одного из административных зданий, когда подвергся «жестокому нападению».

Многие юзеры приложения TikTok указали на «пророссийские настроения» животного. Зрители предположили, что из-за совершенного преступления белка могла попасть на скандальный украинский сайт «Миротворец», куда вносят всех неугодных Киеву граждан.

«Украинский прапор посетила белочка. Уже на «Миротворце»; Лапочка какая, белка-сепаратистка», — прокомментировали пользователи видеозапись.

Стоит отметить, что сегодняшний день не задался для Украины с самого утра. Местный блогер обнародовал информацию о том, что одно из предприятий по производству алкогольной продукции выпустило пиво с этикеткой в цветах российского триколора.

Федеральное агентство новостей сообщало, что фотография с главой Чечни Рамзаном Кадыровым стала причиной скандала на Украине.

Украинский вице-премьер также попытался объяснить свое фото с главой Чечни, передает НСН.