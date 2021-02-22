Вдова Грачевского показала усыпанную цветами могилу режиссера

Москва, 22 февраля. Вдова режиссера, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская побывала на могиле супруга на 40-й день после его смерти.

Знаменитый режиссер скончался 14 января на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с Грачевским прошла в Москве спустя три дня в Доме кино. Похоронили его в тот же день на Троекуровском кладбище.

Спустя 40 дней после смерти режиссера вдова посетила его могилу и сфотографировала ее для поклонников. Кадр Белоцерковская показала в Instagram Stories. Место погребения Грачевского усыпано цветами, а сам он улыбается с фотографии, передает Пятый канал.

«40 дней без тебя», — написала актриса и певица.

Кроме того, Белоцерковская опубликовала стихотворение Марины Цветаевой

Певица после смерти мужа воспитывает сына Филиппа, которого родила 8 апреля прошлого года. Он далеко не единственный ребенок режиссера. У худрука «Ералаша» есть дети от предыдущих браков.

На могиле Грачевского вдова была и спустя месяц после его смерти. Тогда у портрета в черной рамке лежали букеты красных роз.