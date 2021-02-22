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Вдова Грачевского показала усыпанную цветами могилу режиссера

Вдова Грачевского показала усыпанную цветами могилу режиссера

Москва, 22 февраля. Вдова режиссера, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская побывала на могиле супруга на 40-й день после его смерти.

Знаменитый режиссер скончался 14 января на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с Грачевским прошла в Москве спустя три дня в Доме кино. Похоронили его в тот же день на Троекуровском кладбище.

Спустя 40 дней после смерти режиссера вдова посетила его могилу и сфотографировала ее для поклонников. Кадр Белоцерковская показала в Instagram Stories. Место погребения Грачевского усыпано цветами, а сам он улыбается с фотографии, передает Пятый канал.

«40 дней без тебя», — написала актриса и певица.

Кроме того, Белоцерковская опубликовала стихотворение Марины Цветаевой

Певица после смерти мужа воспитывает сына Филиппа, которого родила 8 апреля прошлого года. Он далеко не единственный ребенок режиссера. У худрука «Ералаша» есть дети от предыдущих браков.

На могиле Грачевского вдова была и спустя месяц после его смерти. Тогда у портрета в черной рамке лежали букеты красных роз.

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