На Урале запустили «Императорский маршрут» по следам Романовых. ФАН-ТВ

На Свердловской железной дороге запустили туристический проект «Императорский маршрут». Тур охватывает места пребывания династии Романовых в последние годы их жизни: от Екатеринбурга до Алапаевска.

Вагон оснащен необходимыми удобствами. С помощью видеомониторов и аудиогидов пассажиры могут ознакомиться с информацией о царской семье. Также в вагоне оборудована специальная зона для фотографирования, где можно сделать незабываемые кадры, примерив исторические костюмы.

«Считаю, что каждый житель Свердловской области должен проехать по такому маршруту, чтобы понимать, где он живет, зачем он живет и почему он здесь живет. Узнать о том, какие истории и тайны хранит наша земля и какие интересные места у нас есть», — поделилась туристка Ольга Миронова.

В программу тура входит не только поездка, но и экскурсии. Во время первой остановки в городе Алапаевске предусмотрено посещение музея памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в Алапаевске», женского монастыря во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, памятника в ее честь и Свято-Троицкого собора. Далее экскурсионный поезд следует в село Верхняя Синячиха, где участники мероприятия посещают мужской монастырь и дом-музей П. И. Чайковского.