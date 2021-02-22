Лишний вес у питомцев может сигнализировать об эмоциональных проблемах

Москва, 22 февраля. Домашние кошки и собаки могут полнеть не только из-за несбалансированного питания, но и из-за эмоциональной связи с хозяином, предупредили ветеринары.

Генетическая предрасположенность нередко становится причиной лишнего веса у питомцев. Кроме того, излишняя эмоциональная связь между хозяевами и питомцами часто вредит домашним кошкам и собакам. Многие люди неосознанно перекармливают питомцев, выражая таким образом свою любовь.

Лишний вес у питомцев может спровоцировать развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждают ветеринары. Бороться с этой проблемой придется не только с ветеринаром, но и со специальным психологом.

Большинство домашних животных любят поглаживания и внимание от своих хозяев. Собаки и кошки любят такой вид проявления заботы, поскольку поглаживания напоминают им процесс вылизывания матерью в детстве, считают ученые.