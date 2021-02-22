Названа возможная причина возгорания в санатории в Кузнецке

Кузнецк, 22 февраля. Эпицентр пожара в детском санатории находился в одной из спален. По неофициальным данным, в момент возгорания там заряжался мобильный телефон девочки.

Никто из детей не пострадал — все 101 человек, которые живут в данном корпусе, находились на мероприятии в клубе. Несмотря на усилия огнеборцев, выгорела комната площадью 63 кв. м, два этажа сейчас залиты водой, сообщил источник ФАН.

На тушение пожара потребовалось около получаса. По факту инцидента проводится проверка для выяснения точной причины возгорания.