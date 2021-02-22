Американцы готовы бросить республиканцев и вступить в новую партию Трампа

Половина республиканцев готова примкнуть к возможной новой партии экс-президента США Дональда Трампа. В случае если Трамп покинет Республиканскую партию и создаст новое политическое объединение, за ним последует огромное количество его сторонников. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Университетом Саффолка и компанией USA Today. Целых 46% американцев, придерживающихся правых взглядов, уже сегодня готовы все бросить и выразить доверие своему бесспорному лидеру — Дональду Трампу. 27% опрошенных оказались преданны только республиканцам, вне зависимости от руководителя. Еще 27% пока не определились с выбором.

«Мы чувствуем, что республиканцы недостаточно борются за нас. Напротив, все мы видим, как Дональд Трамп каждый божий день борется за нас изо всех сил», — признался в беседе с The Hill владелец малого бизнеса из Милуоки.

Трамп пока не раскрыл подробностей своего дальнейшего политического будущего. После вынесения оправдательного приговора в процессе по импичменту он признался, что вновь готов «делать Америку великой» и уже начинает работать над этим.

Лидер Республиканской партии Сената США Митч Макконнелл хоть и оправдал Трампа, но отметил, что бывшему президенту «еще ничего не сошло с рук».

В ответ на замечания Макконнелла Трамп заявил, что Митч просто-напросто «угрюмый политик, не собирающийся ничего делать для развития Соединенных Штатов».

«Он никогда не будет делать то, что должно быть сделано, или то, что правильно для нашей страны», — сказал он.

Кроме того, на этой неделе старший советник Трампа Джейсон Миллер в интервью американскому изданию признался, что «они будут искать новую поддержку».

«Я понятия не имею, почему Макконнелл решил наброситься на президента таким образом, но ждите от Дональда ответного удара», — уверил Миллер.

Второй импичмент Дональда Трампа был спровоцирован беспорядками в Капитолии США 6 января. Адвокаты Трампа признавались, что демократы прибегли к импичменту экс-главы именно для того, чтобы устранить сильного конкурента на следующих президентских выборах.

Ранее американская телеведущая рассказала, кто виноват в проигрыше Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году. Она заявила об обширном заговоре социальных сетей, активистов движения Black Lives Matter и крупных бизнесменов.